Tek seferde ödenecek! PTT'den anında 300 TL çekebilirsiniz! Başvuru için koşullar belli oldu

Vatandaşlara pek çok başlık altında destek ödemesi sağlanmaktadır. Doğum yardımı bunlardan birisi. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan doğum yardımı başvuruları sürüyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular devam ederken gözler başvuru bilgilerine çevrildi.