Tek seferde altı yüz TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT'ye başvurup alabilir! Paranız anında hesabınıza geçiyor
Devlet tarafından vatandaşlara birçok alanda destek sağlanıyor. Tek sefere mahsus verilen doğum parası en çok tercih edilen yardımlardan biri oluyor. Çalışan da çalışmayan da bu destekten yararlanabiliyor. 300 TL'den başlayan doğum parası 600 TL'ye kadar ödenebiliyor. Başvuru yapan vatandaşlar PTT üzerinden bu ödemelere sahip olabiliyor. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Öte yandan bu paralar ilk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk için farklılık gösteriyor. Peki, Devletten doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ödemesine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında tüm detaylar!
11.08.2021 17:00
- Son Güncelleme: 11.08.2021 17:00
Tek seferde 300, 400, 600 TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT'ye başvurup alabilir! Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Öte yandan bu paralar ilk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk için farklılık gösteriyor. Peki, Devletten doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ödemesine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında tüm detaylar!
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.