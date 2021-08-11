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Tek seferde altı yüz TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT'ye başvurup alabilir! Paranız anında hesabınıza geçiyor

Devlet tarafından vatandaşlara birçok alanda destek sağlanıyor. Tek sefere mahsus verilen doğum parası en çok tercih edilen yardımlardan biri oluyor. Çalışan da çalışmayan da bu destekten yararlanabiliyor. 300 TL'den başlayan doğum parası 600 TL'ye kadar ödenebiliyor. Başvuru yapan vatandaşlar PTT üzerinden bu ödemelere sahip olabiliyor. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Öte yandan bu paralar ilk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk için farklılık gösteriyor. Peki, Devletten doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ödemesine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında tüm detaylar!

11.08.2021 17:00 - Son Güncelleme: 11.08.2021 17:00
Tek seferde 300, 400, 600 TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT’ye başvurup alabilir! Parayı unutan pişman olur!

Tek seferde 300, 400, 600 TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT'ye başvurup alabilir! Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Öte yandan bu paralar ilk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk için farklılık gösteriyor. Peki, Devletten doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ödemesine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında tüm detaylar!

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Tek seferde 300, 400, 600 TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT’ye başvurup alabilir! Parayı unutan pişman olur!

600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

Tek seferde 300, 400, 600 TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT’ye başvurup alabilir! Parayı unutan pişman olur!

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

Tek seferde 300, 400, 600 TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT’ye başvurup alabilir! Parayı unutan pişman olur!

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.

Tek seferde 300, 400, 600 TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT’ye başvurup alabilir! Parayı unutan pişman olur!

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

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