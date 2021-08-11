Tek seferde altı yüz TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT'ye başvurup alabilir! Paranız anında hesabınıza geçiyor

Tek seferde 300, 400, 600 TL ödeme! Çalışan da çalışmayan da PTT'ye başvurup alabilir! Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Öte yandan bu paralar ilk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk için farklılık gösteriyor. Peki, Devletten doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ödemesine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında tüm detaylar!