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Haberler Ekonomi SSK'lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı...

SSK'lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı...

Dünyanın tüm ülkelerinde sosyal güvenlik sistemlerinin kurulma amacı, kişileri gündelik veya çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri birtakım risklere karşı korumaktır. Gündelik hayatta riskler kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilir. Kısa vadede ortaya çıkabilecek riskler arasında hastalık veya iş kazası gibi durumlar yer alıyor. Uzun vadede de yaşlanma gibi faktörler yer almaktadır. Riskler doğduğunda sosyal güvenlik sistemi devreye girer ve kişiye gerekli olan yardımları sağlar.

11.08.2021 16:59 - Son Güncelleme: 11.08.2021 17:00
SSK’lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı...

SSK'lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı... Sosyal güvenlik sistemlerinin görevi kişileri risklere karşı korumak. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, bir işçinin aynı anda iki yerde çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bu çalışma nedeniyle her iki taraftan da sigorta ödeniyorsa ve primler "prime esas kazanç" üst sınırından hesaplanan miktarı aşarsa, kişi fazla ödenen parayı geri isteyebiliyor.

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SSK’lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı...

Sosyal güvenlik sistemleri, kişileri gündelik veya çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri birtakım risklere karşı korumak amacıyla kurulmuştur. Bu riskler, hastalık veya iş kazası gibi kısa vadede ortaya çıkabilecek riskler olabileceği gibi, yaşlanma gibi uzun vadede de ortaya çıkabilir. Riskler doğduğunda sosyal güvenlik sistemi devreye girer ve kişiye gerekli olan yardımları sağlar.

SSK’lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı...

Esas sorun, bu yardımların giderlerinin nasıl karşılanacağıdır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kurumlarının birtakım gelirlere sahip olmaları gerekmekte. Kimi ülkeler bu geliri vergilerden karşılarken, kimi ülkeler de kişilerden aldıkları primlerle giderleri karşılamaktadır. Bizim benimsediğimiz sistem de primli sistemdir.

SSK’lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı...

PRİME ESAS KAZANÇ NEDİR?

Primli sistemde sigortalılar ücretlerine göre belirli oranlarda prim öderler ve ödenen primler sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini oluşturur. Prim tutarları belirlenirken sigortalının ancak belli bir miktara kadar olan ücreti dikkate alınır.

SSK’lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı...

Milliyet'in haberine göre üzerinden prim kesilen ücrete, prime esas kazanç denilmektedir. Prime esas kazanç kanunda sınırlandırılmıştır. Bir kişi çok yüksek ücret alsa da prime esas kazanç miktarı kanunda belirtilen üst sınırı aşamayacaktır.

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