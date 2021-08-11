SSK'lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı... Sosyal güvenlik sistemlerinin görevi kişileri risklere karşı korumak. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, bir işçinin aynı anda iki yerde çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bu çalışma nedeniyle her iki taraftan da sigorta ödeniyorsa ve primler "prime esas kazanç" üst sınırından hesaplanan miktarı aşarsa, kişi fazla ödenen parayı geri isteyebiliyor.