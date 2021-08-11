SSK'lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı...
Dünyanın tüm ülkelerinde sosyal güvenlik sistemlerinin kurulma amacı, kişileri gündelik veya çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri birtakım risklere karşı korumaktır. Gündelik hayatta riskler kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilir. Kısa vadede ortaya çıkabilecek riskler arasında hastalık veya iş kazası gibi durumlar yer alıyor. Uzun vadede de yaşlanma gibi faktörler yer almaktadır. Riskler doğduğunda sosyal güvenlik sistemi devreye girer ve kişiye gerekli olan yardımları sağlar.
SSK'lı her çalışanı alakadar eden gelişme! Fazla ödenen paralar direkt geri alınabilir! Tutarın neredeyse tamamı... Sosyal güvenlik sistemlerinin görevi kişileri risklere karşı korumak. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, bir işçinin aynı anda iki yerde çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bu çalışma nedeniyle her iki taraftan da sigorta ödeniyorsa ve primler "prime esas kazanç" üst sınırından hesaplanan miktarı aşarsa, kişi fazla ödenen parayı geri isteyebiliyor.
Sosyal güvenlik sistemleri, kişileri gündelik veya çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri birtakım risklere karşı korumak amacıyla kurulmuştur. Bu riskler, hastalık veya iş kazası gibi kısa vadede ortaya çıkabilecek riskler olabileceği gibi, yaşlanma gibi uzun vadede de ortaya çıkabilir. Riskler doğduğunda sosyal güvenlik sistemi devreye girer ve kişiye gerekli olan yardımları sağlar.
Esas sorun, bu yardımların giderlerinin nasıl karşılanacağıdır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kurumlarının birtakım gelirlere sahip olmaları gerekmekte. Kimi ülkeler bu geliri vergilerden karşılarken, kimi ülkeler de kişilerden aldıkları primlerle giderleri karşılamaktadır. Bizim benimsediğimiz sistem de primli sistemdir.