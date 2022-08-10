Tek şartla e-devlet’ten başvurun! 18-26 yaş arasına 48 bin TL! SGK’dan evlenecek gençlere müjde! Maaşınızın 24 katı kadar evlenme desteği!

SGK tarafından18-26 yaş arasına 48 bin TL ödeme yapılacak. Bunu duyanlar ise konu hakkında araştırmalara başladı. Ödemeden faydalanmak için tek şart bulunuyor. Evlilik hayali kuran gençlere yapılacak olan destek ödemesi için SSK'lı olarak dul ve yetim aylığı almak gerekiyor. İşte konu hakkında merak edilenler...