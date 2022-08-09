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Haberler Ekonomi EYT'liye yaş ve prim formülü! 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4A) emeklilik şartları neler? İşte çözümler

EYT'liye yaş ve prim formülü! 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4A) emeklilik şartları neler? İşte çözümler

Emeklilik için yaşı bekleyenlere yönelik çalışmalarda öncelikle kapsam üzerinde hazırlık yapılırken; prim ve yaşa yönelik bazı formüller de gündemde. Belli bir yaş barajının ve primin olması üzerinde duruluyor.

09.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 09.08.2022 06:57
EYT’liye yaş ve prim formülü! 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4A emeklilik şartları neler? İşte çözümler

Milyonlarca sigortalının beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışması devam ediyor.

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EYT’liye yaş ve prim formülü! 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4A emeklilik şartları neler? İşte çözümler

Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, öncelikle kapsama yönelik hazırlık yapıyor.

EYT’liye yaş ve prim formülü! 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4A emeklilik şartları neler? İşte çözümler

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar EYT kapsamında sayılıyor.

EYT’liye yaş ve prim formülü! 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4A emeklilik şartları neler? İşte çözümler

Ancak 9 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da var.

EYT’liye yaş ve prim formülü! 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK’lıların 4A emeklilik şartları neler? İşte çözümler

Ayrıca farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişenler de bulunuyor.

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