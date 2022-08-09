EYT'liye yaş ve prim formülü! 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4A) emeklilik şartları neler? İşte çözümler
Emeklilik için yaşı bekleyenlere yönelik çalışmalarda öncelikle kapsam üzerinde hazırlık yapılırken; prim ve yaşa yönelik bazı formüller de gündemde. Belli bir yaş barajının ve primin olması üzerinde duruluyor.
09.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 09.08.2022 06:57
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar EYT kapsamında sayılıyor.
Ancak 9 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da var.