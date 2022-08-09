Ocakta %60.4 ZAM kesinleşiyor! Emekliye 5.285 TL, memura 10.350 TL maaş! Ocak 2023 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞ-KUR, Emekli, Memur maaş zammı TABLOSU!

Emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak zam oranına çevirdi. Merkez Bankası son olarak yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı. Peki emekli 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Emeklinin Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte emekli memur 2023 Ocak zammı ile ilgili detaylar ve maaş tablosu!