Son dakika... Ve belirlendi! Emekli maaşı ve ikramiyeler tavan yapıyor! Çalışanların refahı artacak! 3600 ek gösterge bekleyenlere sıcak müjde!

Bilindiği üzere ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli unsurların başında geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermekle birlikte, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. Peki 3600 ek göstergede son durum ne?