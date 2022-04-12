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Tek maaş ile geçinmek zorunda değilsiniz! Emeklilere son çağrı: Emekli ek ödeme paketi açıklandı

Bayramdan evvel ceplerini ferahlatmak isteyen emeklilere, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Akbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası güncel emekli promosyonu kampanyalarının detaylarını paylaştı. İşte bankaların ek ödeme kampanyalarına dair haberin devamı...

takvim.com.tr
12.04.2022 08:58 - Son Güncelleme: 12.04.2022 08:58
Tek maaş ile geçinmek zorunda değilsiniz! Emeklilere son çağrı: Emekli ek ödeme paketi açıklandı

Emekli müşteriler, düzenli bir maaş ödemesine sahip oldukları için bankaların en önemli kalemlerinden birini oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda emekli müşteri sayısını arttırmak isteyen bankalar, çeşitli kampanyalar düzenleyerek emekli vatandaşların dikkatlerini çekmeye çalışırlar.

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Tek maaş ile geçinmek zorunda değilsiniz! Emeklilere son çağrı: Emekli ek ödeme paketi açıklandı

Bankaların emekli müşteriler için düzenledikleri kampanyalardan birini, promosyon kampanyaları oluşturmaktadır. Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni dönemde emekli promosyonu tutarlarını ve başvuru tarihlerini güncelleyen bankaların başında gelmektedir.

Tek maaş ile geçinmek zorunda değilsiniz! Emeklilere son çağrı: Emekli ek ödeme paketi açıklandı

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Her dönem geliştirdiği avantajlı kampanya içerikleri sayesinde vatandaşların ilgisini çekmeyi başaran bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası, yeni dönemde de emekli müşterilerine promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.

Tek maaş ile geçinmek zorunda değilsiniz! Emeklilere son çağrı: Emekli ek ödeme paketi açıklandı

Emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve söz konusu hizmetin 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilere, SGK'dan aldıkları maaş tutarına göre ek ödeme yapılacağı bildirildi.

Tek maaş ile geçinmek zorunda değilsiniz! Emeklilere son çağrı: Emekli ek ödeme paketi açıklandı

Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan promosyon hizmeti haberine göre 30 Haziran tarihine kadar hesabını taşıyan emekli müşterilere ödenecek olan nakit tutarları şu şekilde belirlendi:

  • 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara: 2.250 TL
  • 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.375 TL
  • 2.500 TL'den fazla emekli maaşı alanlara: 2.500 TL

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