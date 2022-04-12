Tek maaş ile geçinmek zorunda değilsiniz! Emeklilere son çağrı: Emekli ek ödeme paketi açıklandı
Bayramdan evvel ceplerini ferahlatmak isteyen emeklilere, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Akbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası güncel emekli promosyonu kampanyalarının detaylarını paylaştı. İşte bankaların ek ödeme kampanyalarına dair haberin devamı...
12.04.2022 08:58 - Son Güncelleme: 12.04.2022 08:58
Emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve söz konusu hizmetin 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilere, SGK'dan aldıkları maaş tutarına göre ek ödeme yapılacağı bildirildi.
Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan promosyon hizmeti haberine göre 30 Haziran tarihine kadar hesabını taşıyan emekli müşterilere ödenecek olan nakit tutarları şu şekilde belirlendi:
- 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara: 2.250 TL
- 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.375 TL
- 2.500 TL'den fazla emekli maaşı alanlara: 2.500 TL