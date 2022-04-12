Tek maaş ile geçinmek zorunda değilsiniz! Emeklilere son çağrı: Emekli ek ödeme paketi açıklandı

Emekli müşteriler, düzenli bir maaş ödemesine sahip oldukları için bankaların en önemli kalemlerinden birini oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda emekli müşteri sayısını arttırmak isteyen bankalar, çeşitli kampanyalar düzenleyerek emekli vatandaşların dikkatlerini çekmeye çalışırlar.