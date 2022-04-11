Memur ve emekliye Temmuz zammı! Merkez Bankası rakamı açıkladı zam oranı hesaplandı!
Milyonların merakla beklediği Temmuz ayı zamlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Üç aylık enflasyon oranından sonra 6 aylık artış için de hesaplama yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç enflasyon artışı alacak? Memur ve memur emeklilerinin oranı ne olacak? En düşük memur maaşı Temmuz'da kaç liraya çıkacak?
Yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon kamu çalışanının maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.
3 AYLIK ARTIŞ BELLİ OLDU
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı.
Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.
Şimdi nasıl uygulanacağına daha yakından bakalım.
SSK VE BAĞ-KUR'LUYA YÜZDE 34.62
Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte u 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti.
Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Nisan, mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek.