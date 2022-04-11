Memur ve emekliye Temmuz zammı! Merkez Bankası rakamı açıkladı zam oranı hesaplandı!

Şimdi nasıl uygulanacağına daha yakından bakalım.

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA YÜZDE 34.62

Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte u 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti.