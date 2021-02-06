Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet başvuru şartları belli oldu

Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet doğum yardımı başvuru şartları çocuk bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla pek çok ödeme yapılıyor. Bugüne kadar başta pandemi sosyal destek ödemesi olmak üzere pek çok yardım ve destek ödemesi yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı sağlanıyor.