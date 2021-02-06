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Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet başvuru şartları belli oldu

Devlet tarafından vatandaşlara destek olmak amacıyla pek çok destek ödemesi sağlanıyor. Bu bağlamda verilen desteklerden birisi olan doğum parası için başvurular sürüyor. Doğum yardımı için 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor. Doğum yardımı için başvuru şartları bu konuda merak konusu. Ayrıca önceki destekler de sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular alınmaya devam ediliyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden veriliyor.

06.02.2021 18:22 - Son Güncelleme: 06.02.2021 18:22
Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet başvuru şartları belli oldu

Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet doğum yardımı başvuru şartları çocuk bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla pek çok ödeme yapılıyor. Bugüne kadar başta pandemi sosyal destek ödemesi olmak üzere pek çok yardım ve destek ödemesi yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı sağlanıyor.

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Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet başvuru şartları belli oldu

600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet başvuru şartları belli oldu

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir.

Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet başvuru şartları belli oldu

Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alınabilecek! e-Devlet başvuru şartları belli oldu

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.