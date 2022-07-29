Tek kalemde PTT’den ödeniyor! 600 TL’ye kadar alabilirsiniz! Tavan ödeme 12 bin 454 TL oldu! İşte e-Devlet başvuru şartları...

Tek kalemde PTT'den ödeniyor! e-Devlet doğum yardımı başvuru şartları çocuk bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla pek çok ödeme yapılıyor. Doğum yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı sağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar...