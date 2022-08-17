Tek kalemde hesabınıza düşüyor! 4A-4B-4C'lileri kapsıyor! 8 bin 250 lira... SSK, Bağ-Kur emeklileri paranızı almayı unutmayın!
Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor merak eden emekliler için tüm bankaların promosyon kampanyalarına haberimizde detaylıca yer verdik. Bugün itibariyle güncellenen kampanyalar arasında 8 bin 250 lira öne çıkıyor. Bankaya gidip 3 yıllık aylık taşımama taahhüdü verdiğiniz anda binlerce lira hesabınıza geçiyor. ING aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon ödüyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için de ek ödeme yapıyor. Böylelikle 8 bin 250 liraya kadar promosyon veriliyor. İşte detaylar...
17.08.2022 09:04 - Son Güncelleme: 17.08.2022 09:04
Promosyon ödemeler artmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankaların promosyon kampanyalarında. 16 Ağustos 2022 itibariyle SSK, Bağ-Kur emeklileri banka banka en yüksek ödemeyi miktarını araştırıyor. Güzel haber geldi! ING, Vakıfbank, Ziraat, TEB ve daha bir çok banka emeklilerin sevinçten havalara uçuracak kampanyalara imza attı. Peki emekli promosyon ödemesini nasıl alırım? Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte 4A-4B-4C'lilerin en çok araştırdığı soruların yanıtları...
İNG'den 3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor.