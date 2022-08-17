Tek kalemde hesabınıza düşüyor! 4A-4B-4C'lileri kapsıyor! 8 bin 250 lira... SSK, Bağ-Kur emeklileri paranızı almayı unutmayın!

Promosyon ödemeler artmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankaların promosyon kampanyalarında. 16 Ağustos 2022 itibariyle SSK, Bağ-Kur emeklileri banka banka en yüksek ödemeyi miktarını araştırıyor. Güzel haber geldi! ING, Vakıfbank, Ziraat, TEB ve daha bir çok banka emeklilerin sevinçten havalara uçuracak kampanyalara imza attı. Peki emekli promosyon ödemesini nasıl alırım? Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte 4A-4B-4C'lilerin en çok araştırdığı soruların yanıtları...