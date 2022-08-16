Evde bakım maaşına bin liralık zam! Evde yakınına bakana ayda 3.336 TL! İşte evde bakım parası almak için gerekenler
Evde yaşlı, engelli yakınına bakan 543 bin kişiye ödenen aylık, Temmuz zammıyla birlikte 2 bin 354 liradan 3 bin 336 liraya çıktı. Bu destekten yararlanmak için aranan gelir sınırı da arttı. Evde bakım maaşı nasıl alınır? İşte evde bakım parası almak için gerekenler...
ÖDEMELER BAŞLADI
Her ayın ikinci yarısında hesaplara yatırılan evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor.
3 ŞARTA BAKILIYOR
Bu destekten yararlanmak için; engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması; engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, 1 aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekiyor.
KİM, NASIL BAŞVURUYOR?
Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Evde bakım desteğinden yararlanmak için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor.