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Evde bakım maaşına bin liralık zam! Evde yakınına bakana ayda 3.336 TL! İşte evde bakım parası almak için gerekenler

Evde yaşlı, engelli yakınına bakan 543 bin kişiye ödenen aylık, Temmuz zammıyla birlikte 2 bin 354 liradan 3 bin 336 liraya çıktı. Bu destekten yararlanmak için aranan gelir sınırı da arttı. Evde bakım maaşı nasıl alınır? İşte evde bakım parası almak için gerekenler...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
16.08.2022 12:13 - Son Güncelleme: 16.08.2022 12:13
Evde bakım maaşına bin liralık zam! Evde yakınına bakana ayda 3.336 TL! İşte evde bakım parası almak için gerekenler

Ülkemizde yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. Yaklaşık 543 bin kişi bu destekten yararlanıyor.

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Evde bakım maaşına bin liralık zam! Evde yakınına bakana ayda 3.336 TL! İşte evde bakım parası almak için gerekenler

Memur maaş katsayısında Temmuz ayıyla birlikte yapılan yüzde 41.69'luk artış, evde bakım desteğine de yansıdı. Desteğin tutarı 2 bin 354 liradan 3 bin 336 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşına bin liralık zam! Evde yakınına bakana ayda 3.336 TL! İşte evde bakım parası almak için gerekenler

ÖDEMELER BAŞLADI
Her ayın ikinci yarısında hesaplara yatırılan evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor.

Evde bakım maaşına bin liralık zam! Evde yakınına bakana ayda 3.336 TL! İşte evde bakım parası almak için gerekenler

3 ŞARTA BAKILIYOR
Bu destekten yararlanmak için; engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması; engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, 1 aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekiyor.

Evde bakım maaşına bin liralık zam! Evde yakınına bakana ayda 3.336 TL! İşte evde bakım parası almak için gerekenler

KİM, NASIL BAŞVURUYOR?
Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Evde bakım desteğinden yararlanmak için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor.

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