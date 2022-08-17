Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor! 7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı!
Kadın girişimcilerin 05.03.2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en çok 9 işçi çalıştıran ve ek olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin amaç kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden yarar sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ek istihdam edeceği kadın sigortalı amacıyla asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Özetle; proje kapsamında 4000 yeni kadın işçi istihdam eden 4000 işveren kadına finansal destek sağlanacaktır.
Kendi özelinde geliştirmiş bulunduğu projeleri, yaptığı ödemeler ve yardım uygulamaları ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarının başında gelen SGK, Avrupa Birliği ile yeni bir iş birliğine imza attı. Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanacak olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait ufak ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle eş güdümlü kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve tecrübe kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir.
SGK'dan Avrupa Birliği İş Birliği ile Kadın Destek Projesi!
SGK, Avrupa Birliği ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurarak kadın istihdamının desteklenmesine yönelik yeni bir hibe destek projesinin geliştirildiğini açıkladı.