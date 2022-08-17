Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor! 7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı!

Kendi özelinde geliştirmiş bulunduğu projeleri, yaptığı ödemeler ve yardım uygulamaları ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarının başında gelen SGK, Avrupa Birliği ile yeni bir iş birliğine imza attı. Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanacak olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait ufak ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle eş güdümlü kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve tecrübe kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir.