Tek dilekçe yeter! SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'lilere 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik! SGK afişe etti: Erken emeklilik ve ilk maaş için 1800 gün prim...
Erken emeklilik her çalışanın hayallerinden biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan çalışanlar amacıyla yayılan emeklilik şartlarının yanı sıra malulen emeklilik, yaş haddinden emeklilik gibi özel şartlarla erken emekli olunabiliyor. Bu koşullar yardımıyla 47, 48, 49, 50, 51 emekli olabiliyorsunuz. Yazılı dilekçenin verilmesinin sonrasında sağlık aşaması kontrolü ve sonrasında karar süreci başlıyor. Böylece 1800 gün prim ödemiş ve 10 yıllık hizmet sürecini tamamlamış olanlar sağlık sorunu yaşadıklarında erken emekli olabilecekler. İşte erken emekli olmak isteyenler amacıyla lüzumlu şartları ve detayları haberimizde derledik.
Çalışanlara güzel haber geldi. 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en önemli noktalardan oluyor. Belli bir tarihten sonra sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında belli bir vakit yer almış fakat daha sonra sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin daha çok işlevini gerçekleştirmesine müsade etmiyor. İşte 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesinin detayları...
47, 48, 49, 50 YAŞINDA 1800 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN
Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar.
Genel olarak Baş ve boyunun yumuşak dokusu, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis, tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.