Tek dilekçe yeter! SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C’lilere 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik! SGK afişe etti: Erken emeklilik ve ilk maaş için 1800 gün prim...

Çalışanlara güzel haber geldi. 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en önemli noktalardan oluyor. Belli bir tarihten sonra sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında belli bir vakit yer almış fakat daha sonra sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin daha çok işlevini gerçekleştirmesine müsade etmiyor. İşte 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesinin detayları...