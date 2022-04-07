11,90 TL'nin altına düştü! 💥A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı, bebek bezi... Es geçilmeyecek fırsatları duyan koşa koşa geldi!
Geliştirdiği indirimli ürün kampanyaları ile vatandaşın yanında olduğunu her fırsatta hissettiren A101, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Gıdadan kişisel bakım ve hijyen ürünlerine pek çok ürün, yarı fiyatına satışa çıkarıldı. İşte A101 indirimlerine ilişkin haberin ayrıntıları...
07.04.2022 08:49 - Son Güncelleme: 07.04.2022 08:49
A101'de fiyatlar yarıya kadar indirildi: Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı... Yeni haftaya girildi, A101'in aktüel kataloğu güncellendi
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden biri olan A101, yeni haftaya girilmesi ile birlikte aktüel ürün kataloğunu yayınladı.