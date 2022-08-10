Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor! Vatandaşlar almak için sıraya girdi

SGK'da birikmiş paranın olup olmadığını öğrenmek amacıyla e-devlet sistemine girilmesi lüzumludur. E-devlete girilmesinin sonrasında arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" yazılması lazımdır Daha sonra, lüzumlu olan adımlar izlenerek sorgulama prosedürü basitçe tamamlanabilir.