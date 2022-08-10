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Haberler Ekonomi Tek dilekçe ile SGK'dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor! Vatandaşlar almak için sıraya girdi

Tek dilekçe ile SGK'dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor! Vatandaşlar almak için sıraya girdi

SSK üstünde birikmiş olan paranın alınabilinmesi amacıyla vatandaşların SGK'ya müracaat sağlamaları gereklidir. SSK birikmiş paranın alınabilmesi amacıyla il ya da ilçe müdürlüklerinde SGK doğrultusundan belirlenmiş olan dilekçe ile kimlik fotokopisi verilmesi gereklidir. Bu sayede, vatandaşlar birikmiş olan paralarını alabilirler.

takvim.com.tr
10.08.2022 09:18 - Son Güncelleme: 10.08.2022 09:18
Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor! Vatandaşlar almak için sıraya girdi

SGK'da birikmiş paranın olup olmadığını öğrenmek amacıyla e-devlet sistemine girilmesi lüzumludur. E-devlete girilmesinin sonrasında arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" yazılması lazımdır Daha sonra, lüzumlu olan adımlar izlenerek sorgulama prosedürü basitçe tamamlanabilir.

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Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor! Vatandaşlar almak için sıraya girdi

SGK Para İadesi E-Devlet Üzerinden Alma

E-devlet sisteminden SGK'nın para iadesi işlemlerin uygulanabilmesi amacıyla sisteme girişin sonrasında arama kısmına "Toptan Ödeme Talebi" yazılması ve aratılması gereklidir.

Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor! Vatandaşlar almak için sıraya girdi

Toptan ödeme talep eden kişiler, bu sayfaya giriş yapmalarından sonra alakalı adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor! Vatandaşlar almak için sıraya girdi

SSK Toplu Para Hesaplama Nasıl Yapılır?

SSK'da biriken paranın hesapları, vatandaşların sigorta çeşitlerine göre gerçekleşir. Memurların prim ödemelerinde, bugüne dek yapmış oldukları bütün ödemelerin çeşitlerine göre yüzde hesaplaması yapılır.

Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor! Vatandaşlar almak için sıraya girdi

BAĞKUR kapsamında çalışmış olan vatandaşların birikmiş para hesaplamaları, brüt kazançlarının %20'si kadar yapılır. 4A kapsamındaki sigortalıların ise hesaplamaları sigorta giriş tarihlerine göre belirlenir.

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