Altın, dolar, euro arasında en çok kazandıran belli oldu! İslam Memiş oranı açıkladı! 1 yatıran 10 alıyor!
Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'de olurken, yıllık bazda Amerikan doları yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Elindeki parayı değerlendirmek isteyenler en iyi yatırım araçlarını merak ediyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük ilgi topladı. İşte en çok kazandıran o araçlar ve konu hakkında merak edilenler...
En çok kazandıran yatırım araçları oldukça merak ediliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip edildi. Elindekini değerlendirmek isteyenler altın ile dolar arasında kalırken en mantıklı tercihin hangisi olacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve birçok uzman tarafından yapılan değerlendirmeleri sizler için derledik. İşte bu senenin en çok kazandıran yatırım araçları ve konuyla ilgili tavsiyeler...
ALTINA ATIRIM ZENGİN EDİYOR!
Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş katıldığı bir programda altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, doların yatırım değil bir ödeme aracı olduğunu belirterek, doların yükselmesi ve düşmesi durumunda ekonomi ile bağdaştırılmasına sitem etti. Altın içinse her açıklamasında güvenli liman değerlendirmesi yapan Memiş, Son 20 yılda doların yüzde 908, euronun yüzde 1215, altının ise yüzde 6290 getiri sağladığını ifade etti. Yatırım yapmak isteyenlere ise Memiş, altını tavsiye etti.
Altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Memiş, Ağustos ayından sonra altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini ifade ederken, "Bir sonraki ataklarda altının gram fiyatının 1050,1090 ve 1200 derken yıl sonunda 1450 lira rakamlarını bekliyoruz. Gram altının TL fiyatında asıl yükseliş daha başlamadı." açıklamasında bulundu.