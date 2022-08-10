Altın, dolar, euro arasında en çok kazandıran belli oldu! İslam Memiş oranı açıkladı! 1 yatıran 10 alıyor!

En çok kazandıran yatırım araçları oldukça merak ediliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip edildi. Elindekini değerlendirmek isteyenler altın ile dolar arasında kalırken en mantıklı tercihin hangisi olacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve birçok uzman tarafından yapılan değerlendirmeleri sizler için derledik. İşte bu senenin en çok kazandıran yatırım araçları ve konuyla ilgili tavsiyeler...