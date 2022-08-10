EYT kapsamında olmayanlara PRİM takviyesi! Yaş barajı yok! Tek tek gün sayan EYT'liler için primsiz 45-48-52 yaşında emeklilik ve ilk maaş!

Uzun zamandır Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için yeni gelişme var mı EYT çıkacak mı soruları her geçen gün sıkı bir şekilde takip eiliyor. Öte yandan yaş şartını tamamlamış ancak primi eksik olanlar da gündeme geldi. Emeklilikte prim sorunu yaşayanlar için 6 formül bulunuyor. İşte detaylar!