Tek dilekçe 2 ila 8 yıl önce emekli edecek! Erken emekli olmak isteyene gece yarısı müjde verildi! Tek yapmanız gereken...

Erken emekli olmak isteyenler için farklı yollar vardır. 10 yıl (3600 gün) çalışma sonrası kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması gibi yöntemlerin yanı sıra bazı meslekler için de erken emeklilik imkânı vardır. Ancak bu mesleklerde çalışmak yeterli değildir, ayrıca yasanın tarif ettiği şekilde çalışmak da gereklidir. Haberimizde, yasalarımıza göre bazı mesleklerin erken emeklilik imkanı sağladığı konusunda daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.