Tek çırpıda 8.480 TL alabilirsiniz! Anında 3 katına kadar ödeme var! Emeklilik bekleyene üçlü para müjdesi!
Emeklilik gününü ve primini dolduran ve maaşının bağlanmasını bekleyenlere nakit avans ödemesi imkanı sağlanıyor. Tüm şartları karşılayıp emeklilik başvurusu yapan kişiler 10 güne kadar bir süre zarfında maaşına kavuşuyor. Ancak tek çırpıda 8.480 TL ödeme alma imkanınız da var. İşlemleri uzayanlar ise 8 bin 477 liraya varan avanstan yararlanıyor. Aynı zamanda emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.
Tek çırpıda 8.480 TL alabilirsiniz! Anında 3 katına kadar ödeme var! Emeklilik bekleyene üçlü para müjdesi! Emekli olmayı bekleyenlere nakit avans ödemesi yapılıyor. Tüm şartları karşılayıp emeklilik başvurusu yapan kişiler 10 güne kadar bir süre zarfında maaşına kavuşuyor. İşlemleri uzayanlar ise 8 bin 477 liraya varan avanstan yararlanıyor. Aynı zamanda emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak
Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Kurum, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
YENİ YILDA ARTACAK
Bu yıl için avansın tutarı 8 bin 477 lira. Yeni yılda yeni asgari ücretle artacak.
Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.