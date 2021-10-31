Tek bir SMS ile cebinizde! Böyle fırsat yok! Kefilsiz, şartsız ve formalitesiz 3 yıl vadeli 50.000 TL anında hesabınıza yatıyor!

Denizbank yeni bir kampanya ile ortaya çıktı! Tarım ve Hayvancılık alanında çalışma yapan banka SMS ile 50.000 TL kredi vermeye başladı. Bu kredinin geri ödemesi de 3 yıl olarak belirlendi. SMS gönderimi ardından size tanımlanacak olan limit hesaplamaları yapılır ve en geç 5 dakika amacıyla da gene SMS ile tarafınıza gönderilir. Kredinizi kullanmak amacıyla önünüzde 90 günlük uzun bir vakit olacak. 90 gün amacıyla da kimlik belgenizle birlikte en yakın Denizbank şubesine giderek kredinizi anında kullanabilirsiniz. Eğer aktif halde bir Denizbank hesaplarınız bulunuyorsa ana şubenize giderek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.