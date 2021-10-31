AGİ dahil net 3 bin 460 TL! Gözler üstündeydi! Asgari ücrette son dakika gelişmesi: 2022 asgari ücret ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET GEÇEN YIL ENFLASYONUN YÜZDE 6,96 ÜZERİNDE VERİLMİŞTİ

Yeni seneye girmemize az bir vakit kalırken nasıl ki emeklilerin gözü yapılacak zam haberindeyse, milyonlarca çalışan da asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretin 2022'de ne kadar olacağı ile ilgili ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.