Sadece emeklilere özel geri ödemesiz para hesaplara yatıyor! 2 günde içinde para gelir! Ve sonunda netleşti!

Emekli maaşını taşımak adına ideal bir banka arayanlara Burgan Bank'tan promosyon müjdesi. Bazı bankalar emekli maaş müşterilerine rastgele bir promosyon vermezken Burgan Bank bu bağlamda bonkörlüğünü konuşturmaya kararlı. Emekli maaşını ilk defa alacak olan kişiler, emeklilikle ilgili müracaat dilekçesinde Burgan Bank hesaplarını kullanarak maaşlarını buraya taşıyabilirler. Emekli maaşını PTT şubelerinden ya da rastgele bir bankadan alanlar ise maaş taşıma müracaatı ile birlikte maaşlarını Burgan Bank'a taşıyabilmekte.