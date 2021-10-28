Tek bir SMS ile 80 bin TL kredi alın! Kefil şartı olmadan kolayca başvurun! PTT emekli kredisi başvuru şartları ise...

Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlara özel Tek bir SMS ile 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT'de emekli maaş müşterilerine özel kefilsiz şartsız nakit ödeme yapıyor ve uğraştırmayan bir kredi olduğu için gündemde yoğun ilgi görüyor. Peki nakit ihtiyacı olan her emekli vatandaş bu krediden faydalanabiliyor mu? PTT emekli kredisi başvuru şartları nelerdir? PTT emekli kredisi için başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği faiz ve taksit koşullarını haberimizde sizler için derledik. İnceleyerek emekli kredisi için başvuru yapabilirsiniz.