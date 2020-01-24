Tediye yattı mı? 2020 yılı ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Asgari ücretliye 913 TL müjdesi geldi

İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Çalışanları yakından ilgilendiren tediye ödemeleri için oldukça fazla araştırma yapılıyor. 2020 tediye ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi. 2020 tediye ödemeleri Cumhurbaşkanı kararına göre, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tediye ödemelerinin Ocak ayının son günlerinde yapılması bekleniyor. Ocak ayında ödenmesi beklenen ilk taksit tutarı, asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. İlave tediye doğrudan günlük ücret üzerinden hesaplandığı için ücreti yüksek olan kamu işçisinin tediyesi de yüksek oluyor. Peki, ilave yediye ne zaman yatacak? 2020 tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tediye ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…

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24.01.2020 11:23 - Son Güncelleme: 24.01.2020 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





