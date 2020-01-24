Tediye yattı mı? 2020 yılı ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Asgari ücretliye 913 TL müjdesi geldi
İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Çalışanları yakından ilgilendiren tediye ödemeleri için oldukça fazla araştırma yapılıyor. 2020 tediye ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi. 2020 tediye ödemeleri Cumhurbaşkanı kararına göre, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tediye ödemelerinin Ocak ayının son günlerinde yapılması bekleniyor. Ocak ayında ödenmesi beklenen ilk taksit tutarı, asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. İlave tediye doğrudan günlük ücret üzerinden hesaplandığı için ücreti yüksek olan kamu işçisinin tediyesi de yüksek oluyor. Peki, ilave yediye ne zaman yatacak? 2020 tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tediye ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…
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2020 tediye ne zaman yatacak? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak sorusu gündem oldu. Milyonlarca çalışana tediye ödemeleri müjdesi geldi. Kamu işçilerinin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediyelerinin ilk taksiti Ocak ayında yatırılacak. Toplam 4 taksit halinde ödenecek tediye ödeme tarihleri çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil tüm işçiler bu ödemeden faydalanabilecek. İlk taksit tutarı asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. Peki, 2020 tediye ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler…
İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.
İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.