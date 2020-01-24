Doğalgaz faturaları ile ilgili soru cevap buldu! Peki doğalgaz faturaları nasıl düşürülür?

"Doğal gaz su gibi değildir. Ne kadar su tüketirseniz, sayacınızda da faturanızda da metreküp olarak aynı rakamı görürsünüz. Ama doğal gaz, ısı ve basınca göre değişir. Sayacınızda 10 metreküp görünürken, faturanız hangi ayda olduğunuza göre 8 metreküp ya da 12 metreküp olarak gelebilir. Ayrıca yükseklik de çok belirleyici bir unsurdur. O nedenle Erzurum'un, Gümüşhane'nin 10 metreküp doğal gaz tüketimine ödediği rakamla İstanbul, Ankara'nın aynı değildir. EPDK'nın formülü var. Gaz şirketleri her bir il ve ay için K katsayısı çarpanı hazırlayıp EPDK'ya yollar. Onlar da uygun görürse bir yıl boyunca bu çarpan uygulanır. Bu çarpan eylül için farklı, ocak için farklıdır. Yükseklik, hava, toprak sıcaklığı göz önüne alınarak çarpan katsayısı illere ve aylara göre değişiklik gösterir. Çünkü yönetmelik gereği tüketilen doğal gaz kilovatsaat enerji miktarı üzerinden, su ise metreküp üzerinden ifade ediliyor."