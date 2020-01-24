Emekliye 368 ek ödeme imkanı! Taslak Başkan Erdoğan'a iletildi

Düzenleme Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 lira ek ödeme müjdesi geliyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli maaşını bankadan alırken yatırılan rakamın içindeki ek ödemeyi fark etmiyor. Oysa yatırılan para sadece maaş değil yüzde 4'lük ek ödemeli rakam oluyor. Yani sizin maaşınız 2 bin lira ise yüzde 4'ü kadar yani 80 lira da ek ödeme veriliyor.

24.01.2020 12:21 - Son Güncelleme: 05.02.2020 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





