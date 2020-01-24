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Emekliye 368 ek ödeme imkanı! Taslak Başkan Erdoğan'a iletildi

Düzenleme Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 lira ek ödeme müjdesi geliyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli maaşını bankadan alırken yatırılan rakamın içindeki ek ödemeyi fark etmiyor. Oysa yatırılan para sadece maaş değil yüzde 4'lük ek ödemeli rakam oluyor. Yani sizin maaşınız 2 bin lira ise yüzde 4'ü kadar yani 80 lira da ek ödeme veriliyor.

24.01.2020 12:21 - Son Güncelleme: 05.02.2020 14:08
Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 ek ödeme müjdesi!

Emekliye 2020 düzenlemesi geliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, "Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır." dedi. Emeklilik için hazırlanan düzenlemede hastaya ve yaşlıya farklı zam oranları da yer alıyor. Peki, emekliye 2020 düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte detaylar...

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Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 ek ödeme müjdesi!

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 ek ödeme müjdesi!

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.

Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 ek ödeme müjdesi!

YAŞÇA BÜYÜK OLANA DAHA FAZLA MAAŞ

İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre, emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları artacak. Konuyla ilgili çalışmanın 2020 yılı içinde yasalaşması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'a gönderildi! SGK, SSK ve Bağkur emeklisine 368 ek ödeme müjdesi!

Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında 1.100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.

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