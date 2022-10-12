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Haberler Ekonomi TC'yi tuşlayan PTT'den otomatik alacak! Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

TC'yi tuşlayan PTT'den otomatik alacak! Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi destek sağlanıyor. Başvuruda bulunacaklar ise başvuru şartlarını ve yardım tutarını araştırıyor. İşte 1.000 TL yardıma ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
12.10.2022 09:25 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:25
Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! TC’yi tuşlayan PTT’den otomatik alacak! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

Devlet tarafından birçok alanda devlet desteği sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle kadınlara yapılan destek ödemeleri ön plana çıkıyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak yardımlar her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Şartlara uygun olan kişiler 2 ayda bir eksiksiz bir şekilde 1.000 TL ödemelerini alacaklar. İşte kadınlara sağlanan maaş gibi ödeme desteği haberimizde...

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Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! TC’yi tuşlayan PTT’den otomatik alacak! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

Aile Destek Paketi kapsamında verilen sosyal yardımlara yenileri eklendi ve miktarlarında artış yaşandı. Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, yeni paketlerle ilgili detayları açıkladı.

Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! TC’yi tuşlayan PTT’den otomatik alacak! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı: "Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL'den 150 bin TL'ye, ev onarım yardımını 25 bin TL'den 75 bin TL'ye, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkardık. Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL'lik tutarı 500 TL'ye, Çoklu Doğum Yardımını 215 TL'den 400 TL'ye, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik" dedi.

Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! TC’yi tuşlayan PTT’den otomatik alacak! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

DUL KADIN YARDIMI NASIL ALINIR, NE KADAR?

Bakan Yanık ayrıca, Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarını 600 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 TL'den 1.000 TL'ye çıkardıklarının bilgisini verdi.

Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! TC’yi tuşlayan PTT’den otomatik alacak! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

SOSYAL YARDIMLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılan başvuru ile belirlenen hak sahiplerine ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından banka/PTT hesabı üzerinden yatırılıyor.

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