TC'yi tuşlayan PTT'den otomatik alacak! Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

Devlet tarafından birçok alanda devlet desteği sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle kadınlara yapılan destek ödemeleri ön plana çıkıyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak yardımlar her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Şartlara uygun olan kişiler 2 ayda bir eksiksiz bir şekilde 1.000 TL ödemelerini alacaklar. İşte kadınlara sağlanan maaş gibi ödeme desteği haberimizde...