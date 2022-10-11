Az evvel belli oldu! Ziraat Bankası SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 10.000 TL ödeme yapıyor
SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklileri mutlu edecek açıklama Ziraat Bankası tarafından geldi. Bundan sonra Ziraat Bankasından maaşını alan emekliler, bankanın 10.000 TL ödeme fırsatlarından yararlanmaya başlayacak.
11.10.2022 10:47 - Son Güncelleme: 11.10.2022 10:47
Emeklilerinde parasal greksinimlerini unutmayan Ziraat Bankası, kolları sıvamış durumda. Emekliler bundan sonra acil parasal gereksinimlerini karşılamak amacıyla 10.000 TL kredi kampanyasına katılım yapabilecek. Hatta Ziraat Bankası vasıtasıyla çekecekleri krediyi 3 sene vadeyle ödeme imkânına sahip olacaklar.
Ziraat Bankası Emekliye 10.000 TL Ödeme Yapıyor
Ziraat Bankasının emekliler bağlamında sunmuş bulunduğu 10.000 TL kredi kampanyasından yararlanmak şartları da yerine getirmeniz gerekir.
Ziraat Bankası emekliler amacıyla sunmuş bulunduğu kredi faiz seviyesi %1.79 olurken, ödemeyi de 3 sene vadeyle basitçe yapabilme imkanına sahip olacaksınız.