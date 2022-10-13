İslam Memiş uyardı! "Sakın şimdi satmayın!" O tarihte uçacak! 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam CANLI altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta 1039 lirayı aşan gram altının fiyatı yeni haftaya ciddi bir düşüş ile başladı. 1005 liraya kadar düşen altının ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi FED üzerindeki baskıyı arttırdı. Uzmanlar altın fiyatlarında dalgalanmaların süreceğine işaret ederken çeyrek, yarım, gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor.