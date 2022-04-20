TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlara 1100 TL veriliyor! ASHB PTT, ATM üzerinden paranızı tek kalemde veriyor! e-Devlet’ten BAŞVURUN!

Devlet tarafından her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvuruların nasıl yapıldığına dair detaylar merak edilip araştırılıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırılıyor. Peki, 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu açıldı mı? İşte merak edilenler...