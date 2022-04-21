Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada!

Emekli ve memurlar büyük bir heyecanla Temmuz zammını bekliyor. Bu sene emekliler için kazanç yılı oldu. Milyonlarca emekli Ocak ayında almış olduğu zamlı maaşların arkasından Temmuz'da maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Bu kapsamda uzmanlardan zam oranıyla ilgili hesaplamalar yapılıyor ve yavaş yavaş ipuçları da geliyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Peki, emekli ve memurun Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşı ne kadar olacak? İşte memur enflasyon farkı ve meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu haberimizde...