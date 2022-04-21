Emekli, memura en az 3. 969 lira - 8 bin 622 lira! 72 gün sonra zam oranı şekillenecek! Refah payı, TÜİK TÜFE enflasyon farkı...18,5 milyon kişinin gözü kulağı burada!
Memurlar, SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının şekillenmesini bekliyor. Ocak ayında ilk zammı belli olan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayını bekliyor. 13 milyondan fazla emeklinin yeni zamlı maaşları Temmuz ayının ilk günlerinde belli olacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, emekli ve memurun Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar!
Emekli ve memurlar büyük bir heyecanla Temmuz zammını bekliyor. Bu sene emekliler için kazanç yılı oldu. Milyonlarca emekli Ocak ayında almış olduğu zamlı maaşların arkasından Temmuz'da maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Bu kapsamda uzmanlardan zam oranıyla ilgili hesaplamalar yapılıyor ve yavaş yavaş ipuçları da geliyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Peki, emekli ve memurun Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşı ne kadar olacak? İşte memur enflasyon farkı ve meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu haberimizde...
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BİR YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR
Emekliler ve kamu çalışanları yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu zamların belirleyicisi ise enflasyon oranları oluyor.
TEMMUZ 2022 EMEKLİ ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON KADAR OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Ankete göre 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34,60 zam alacağını ortaya çıkardı.