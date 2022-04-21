1100 TL mi olacak? TC'ye göre 2 gün içinde hesaplarda... Cumhurbaşkanı Erdoğan SON AÇIKLAMAYI YAPTI: Emekli bayram ikramiyesi zammı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklamada bulundu. TBMM'den çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' sorusuna NET cevabı verdi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "Emekli bayram ikramiyeleri son dakika kaç TL oldu? Ramazan Bayramı ikramiyeleri hangi gün, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte net rakam ve ikramiye ödeme tarihleri...
Emekli bayram ikramiyeleri hakkında son gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor. Son dakika açıklamalar geldi. Emekli bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin tarihini ve net rakamını açıkladı. Son açıklama Başkan Erdoğan tarafından yapıldı ve ikramiye zammı tartışmaları son buldu. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri son dakika kaç TL oldu? Ramazan Bayramı ikramiyeleri hangi gün, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.