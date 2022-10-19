TCKN ve faturayla... Ailelere PTT'den 900 TL ödeme yapılacak! e-Devlet'ten hak sahibi onayı almak yeterli! Destek miktarı kartlarına yansıtılacak!

Devlet taradından maddi açıdan yetersiz olan kişilere özel destek yardımları sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle kış ayının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını belirterek, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık." açıklamasını yapmıştı. İşte doğal gaz yardımına dair merak edilenler!