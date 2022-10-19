TCKN ve faturayla... Ailelere PTT'den 900 TL ödeme yapılacak! e-Devlet'ten hak sahibi onayı almak yeterli! Destek miktarı kartlarına yansıtılacak!
Devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinde miktarlar arttı. Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında vatandaşlara 900 - 2500 TL arasında ödeme yapılıyor. 5 Eylül'de e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan programa başvuru yapanlar 'Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı ne zaman yatacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!
Devlet taradından maddi açıdan yetersiz olan kişilere özel destek yardımları sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle kış ayının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını belirterek, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık." açıklamasını yapmıştı. İşte doğal gaz yardımına dair merak edilenler!
Doğal gaz yardımı başvuru şartları ve ödeme tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden alınmasının ardından şimdi de ödemeler gündemde.
Söz konusu destek için henüz harekete geçmeyen vatandaşlar da başvuru yapmak için detayları sorguluyor. İşte, Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları hakkında bilgiler...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik 3 milyar TL bütçe ile hayata geçirilen 'Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını açıkladı.