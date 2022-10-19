Bana çıkmaz diyenlere ÇIKTI! SSK- Bağkur, 4c'li emekliye SON ŞANS! 5 gün içinde... 11 haneli TC kimlik numaranızı yazın 13 bin TL alın!

11 haneli TC kimlik numaranızı yazın 13 bin TL alın! Bana çıkmaz diyenlere ÇIKTI! SSK- Bağkur, 4c'li emekliye SON ŞANS! 5 gün içinde paralar hesaplara yatıyor. 10 banka harekete geçti! Bu sabah açıklandı. Bankaların kredi faiz oranları değişti. İhtiyaç kredisi almak isteyen çalışanı, emeklisi herkesi ilgilendiriyor. Hem kamu hem özel bankalar 13 bin TL- 30 bin TL- 60 bin TL kredi veriyor. İhtiyaçlarını ertelemek istemeyen vatandaşlar şubeye gider gitmez başvurusu onaylanıyor. İsteyenler bankaların resmi internet siteleri üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor. İşte güncel faiz oranları ve ihtiyaç kredisi kampanyaları...