Bana çıkmaz diyenlere ÇIKTI! SSK- Bağkur, 4c'li emekliye SON ŞANS! 5 gün içinde... 11 haneli TC kimlik numaranızı yazın 13 bin TL alın!
Bankalar, vatandaşların T.C kimlik numarası üzerinden yapılan başvuruları inceleyerek nakit kredi kullandırıyor. Ekim ayının yeni kampanyasına göre ihtiyaç kredi faiz oranları değişti. 5 bin TL'den 60.000 TL'ye kadar kredinizi Akbank, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer bankalar tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte alabilirsiniz. Her bankanın limiti değişmekle birlikte çoğu banka 20 bin TL üzerinde ihtiyaç kredisi veriyor. İşte kredi faiz oranları...
19.10.2022 10:14 - Son Güncelleme: 19.10.2022 10:14
11 haneli TC kimlik numaranızı yazın 13 bin TL alın! Bana çıkmaz diyenlere ÇIKTI! SSK- Bağkur, 4c'li emekliye SON ŞANS! 5 gün içinde paralar hesaplara yatıyor. 10 banka harekete geçti! Bu sabah açıklandı. Bankaların kredi faiz oranları değişti. İhtiyaç kredisi almak isteyen çalışanı, emeklisi herkesi ilgilendiriyor. Hem kamu hem özel bankalar 13 bin TL- 30 bin TL- 60 bin TL kredi veriyor. İhtiyaçlarını ertelemek istemeyen vatandaşlar şubeye gider gitmez başvurusu onaylanıyor. İsteyenler bankaların resmi internet siteleri üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor. İşte güncel faiz oranları ve ihtiyaç kredisi kampanyaları...