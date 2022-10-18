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4 FIRSATI KAÇIRMAYIN! Askere gidecekleri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma...

Vatani görevini yerine getirmek için askere giden çalışanların pek çok önemli hakkı bulunuyor. Bunlar arasında kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma imkanları öne çıkıyor. İşte askere giden gençlere sosyal güvenlik mevzuatımızın sağladığı imkanlar ve bunlardan yararlanmanın yolları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
18.10.2022 11:28 - Son Güncelleme: 18.10.2022 11:28
4 FIRSATI KAÇIRMAYIN! Askere gidecekleri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma...

Ülkemizde gençlerin büyük bir kısmı iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Askerlik süresi er ve erbaşlar için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. Bedelli askerlik yapanlar da 1 ay silah altına alınarak temel askerlik eğitiminden geçiriliyor.

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4 FIRSATI KAÇIRMAYIN! Askere gidecekleri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma...

KIDEM VAR, İHBAR YOK
Askere gidecek bir çalışan kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. 1475 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesine göre; aynı işyerinde 1 yılı dolduran işçi askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bunun için çalışanın, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken, askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de vermesi gerekiyor. Ancak askere giderken kıdem tazminatı ödenen çalışana, ihbar tazminatı ise verilmiyor.

4 FIRSATI KAÇIRMAYIN! Askere gidecekleri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma...

AYRILMAK ŞART DEĞİL

Askere giderken işten ayrılmak da mecburi değil. Yetişmiş personelini kaybetmek istemeyen bazı firmalar, askere gidecek çalışanın sözleşmesini askıya alıyor. Askerlik dönüşü işe devam ediliyor. Bu durumda tazminat ödenmiyor.

4 FIRSATI KAÇIRMAYIN! Askere gidecekleri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma...

GERİ DÖNÜŞ HAKKI
Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, vatani görevini yerine getirip döndüğünde aynı işyerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Bu hak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31'inci maddesinde güvence altına alınmış durumda.

4 FIRSATI KAÇIRMAYIN! Askere gidecekleri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma...

Söz konusu maddeye göre; herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri taktirde işveren bunları eski işleri veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda.

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