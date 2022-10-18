4 FIRSATI KAÇIRMAYIN! Askere gidecekleri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma...
Vatani görevini yerine getirmek için askere giden çalışanların pek çok önemli hakkı bulunuyor. Bunlar arasında kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma imkanları öne çıkıyor. İşte askere giden gençlere sosyal güvenlik mevzuatımızın sağladığı imkanlar ve bunlardan yararlanmanın yolları...
KIDEM VAR, İHBAR YOK
Askere gidecek bir çalışan kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. 1475 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesine göre; aynı işyerinde 1 yılı dolduran işçi askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bunun için çalışanın, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken, askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de vermesi gerekiyor. Ancak askere giderken kıdem tazminatı ödenen çalışana, ihbar tazminatı ise verilmiyor.
Söz konusu maddeye göre; herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri taktirde işveren bunları eski işleri veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda.