4 FIRSATI KAÇIRMAYIN! Askere gidecekleri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, işe dönüş güvencesi, işsizlik ödeneği ve borçlanma...

Söz konusu maddeye göre; herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri taktirde işveren bunları eski işleri veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda.