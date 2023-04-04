TCKN ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 olanlar... Haneden bir kişi dahi olsa başvursun! İlkokul ortaokul lisede çocuğu olanlara 3.050 TL para yardımı var!

Her ay milyonlarca kişiye ayın belirli aralıklarında destek ödemeleri yatırılıyor. Devlet tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Bu destekler arasında aylık maddi yardım, sağlık yardımı, konut yardımı, gıda yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli yardımlar yer almaktadır. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi pek bilinmeyen destek ödemeleri arasındadır. 2023 yılıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin tutarında da artış yapıldı.