RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! %15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! %15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

700 bin işçi için zam pazarlığı devam ediyor. Öte yandan bu yılki 13 günlük ikramiyenin 2. yarısı haftaya ödenmeye başlanacak. 14 Nisan'da işçilerin hesabına en az 3.100 TL, en fazla 6.195 TL yatırılacak. Kamudaki 700 bin işçinin 2 yıllık zam oranları ve diğer mali haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de gündemde yer alıyor. Peki, kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 700 bin kamu işçisinin maaş zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

takvim.com.tr
04.04.2023 08:53 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:55
700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! %15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! 2 yıllık fark belirleniyor! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

Kamu işçilerinin zam pazarlığı devam ederken, gözler tediyelerin yatacağı tarihe çevrildi. İkramiye ödemelerinnin 13 günlük ikinci bölümü haftaya hesaplara yatırılacak. Peki, maaşa göre kim, ne kadar alacak? Kamu işçilerine kaç TL zam yapılacak? İşte son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! %15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! 2 yıllık fark belirleniyor! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

Kamu işçilerinin bu yılki ikramiyelerinin 13 günlük ikinci bölümü haftaya ödeniyor. 14 Nisan'da işçilerin hesabına en az net 3 bin 100 lira yatırılacak. Peki, maaşa göre kim, ne kadar alacak? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! %15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! 2 yıllık fark belirleniyor! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

Nisan, emeklilerin yanı sıra kamu işçileri için de ikramiye ayı olacak. 700 bini aşkın kamu işçisi bu ay 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemesi alacak.

700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! %15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! 2 yıllık fark belirleniyor! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.

700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! %15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! 2 yıllık fark belirleniyor! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

SON DAKİKA