700 bin işçiye %45 ek zam + 6.195 TL ikramiye! %15 refah payıyla 15 bin TL MAAŞ! Son 11 gün! Kamu çerçeve protokolü...

Kamu işçilerinin bu yılki ikramiyelerinin 13 günlük ikinci bölümü haftaya ödeniyor. 14 Nisan'da işçilerin hesabına en az net 3 bin 100 lira yatırılacak. Peki, maaşa göre kim, ne kadar alacak? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.