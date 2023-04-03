EYT kredisinde dikkat çeken detay! KGF açıkladı! Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

EMEKLİLERE PROMOSYON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselteceklerini duyurması yüzleri güldürdü. Milyonlarca emeklinin gelirinde artış yolu açılırken, düzenlemenin hayata geçmesiyle promosyon tutarları da yükselecek.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emeklilerin bir üst maaş aralığının promosyon tutarından yararlanması mümkün olacak. Emekliler, 3.500-7.500 aralığına göre belirlenen promosyon yerine 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilecek. Taban promosyon tutarlarına göre emeklilerin en az 1.000 lira avantajı olacak. Mevcut kampanyalara göre de avantaj 1.700 liraya kadar yükselecek.