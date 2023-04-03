RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT kredisinde dikkat çeken detay! KGF açıkladı! Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

EYT kredisinde dikkat çeken detay! KGF açıkladı! Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

Hazine destekli EYT kredisinin detayları belli oldu. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak. Fon, kıdem tazminatı destek kredisinin herhangi bir nakit, nakit dışı amaç için kullanılamayacağı uyarısında bulundu.

03.04.2023 09:00 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:00
EYT kredisinde dikkat çeken detay! KGF açıkladı! Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

KGF'nin internet sitesinde EYT Destek Paketi'nin detaylarına yer verildi. Toplam 50 milyar liralık kredi için KGF internet sitesinde, paket kapsamında kullandırılacak olan kredinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağının altı çizildi. Kefaletin 50 milyar liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu.

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EYT kredisinde dikkat çeken detay! KGF açıkladı! Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

Paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için de yüzde 70 olarak belirlenirken azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vade ile kullandırım yapılacak.

EYT kredisinde dikkat çeken detay! KGF açıkladı! Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olup, 11. çalışandan itibaren kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.

EYT kredisinde dikkat çeken detay! KGF açıkladı! Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine destekli kredi Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla kullandırılacak.

EYT kredisinde dikkat çeken detay! KGF açıkladı! Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

EMEKLİLERE PROMOSYON
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselteceklerini duyurması yüzleri güldürdü. Milyonlarca emeklinin gelirinde artış yolu açılırken, düzenlemenin hayata geçmesiyle promosyon tutarları da yükselecek.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emeklilerin bir üst maaş aralığının promosyon tutarından yararlanması mümkün olacak. Emekliler, 3.500-7.500 aralığına göre belirlenen promosyon yerine 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilecek. Taban promosyon tutarlarına göre emeklilerin en az 1.000 lira avantajı olacak. Mevcut kampanyalara göre de avantaj 1.700 liraya kadar yükselecek.

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