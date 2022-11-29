TCKN ile FORMU dolduran... Aile Bakanlığı PTT'den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN'a aktarılıyor!

Dar gelirlilere kira, elektrik ve gıda yardımları yapılmaya devam ediliyor. Devlet kurumlarının sağladığı desteklerin, yardımların başında kira, doğalgaz, elektrik faturası, gıda yardımları geliyor. Bu destekler tek bir kurum üzerinden sağlanmayıp vatandaşların başvuruda bulunabileceği kurumlar bulunuyor. Kiralarını ödemek konusunda zorluk çeken dar gelirli aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden yararlanmak için vatandaşların e-devlet üzerinden anlık olarak başvurularını yapabilecekler. Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor. Peki, kimler kira yardımına başvurabilir? İşte merak edileneler haberimizde!