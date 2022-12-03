Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Uyarı geldi! Ona odaklanan para kaybeder!
Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Yaptığı ön görülerle ilgi çeken Altın ve para piyasa eksperi İslam Memiş, Youtube hesabı üstünden paylaştığı yeni videosunda oldukça mühim birtakım açıklamalar yaptı. Altın Kahini olarak tanınan İslam Memiş, açıklamalarının mutlaka yatırım tavsiyesi olmadığını dile getirerek altının ne kadar olacağını belirtti. Peki altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları? İşte güncel altın piyasa fiyatları
İslam Memiş açıklamasında Borsa İstanbul'da bekledikleri kar satışlarının başladığını dile getirerek, Borsa bağlamında aşağı yönlü revizyon hareketleri düşüşlerin devam edeceği manasını taşımadığını söyledi. Yaptığı bildirimde dolar kurunun ekranlar 18.63, serbest pazarlarda 18.70-72 lira aralığında bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, Euro'nun ise serbest pazarlarda 19.54-60 lira aralığında bulunduğunu dile getirdi.
"1815 dolar direnç civarını takip etmeye devam edeceğim." diyen İslam Memiş, gram altının 1073-1076 aralığında bulunduğunu söyleyerek, bütün zamanların rekorunun 1083 ile kırıldığını dile getirdi. Hem dolar hem ons altından destek alan gram altında yükselişlerin devam edeceğini kaydeden İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda 1100'lü rakamları konuşmaya başlayacağımızı da dile getirdi.
210 gündür böylesi görülmedi... İşte altın fiyatlarını etkileyecek iki önemli gelişme
Altının ons fiyatı aralıksız 7 aydır kaybettirirken, kasım ayını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Piyasalar açısından bulunduğumuz hafta oldukça kritik… Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Bu iki gelişmenin de altın fiyatları üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.