Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Uyarı geldi! Ona odaklanan para kaybeder!

Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Uyarı geldi! Ona odaklanan para kaybeder!

Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Yaptığı ön görülerle ilgi çeken Altın ve para piyasa eksperi İslam Memiş, Youtube hesabı üstünden paylaştığı yeni videosunda oldukça mühim birtakım açıklamalar yaptı. Altın Kahini olarak tanınan İslam Memiş, açıklamalarının mutlaka yatırım tavsiyesi olmadığını dile getirerek altının ne kadar olacağını belirtti. Peki altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları? İşte güncel altın piyasa fiyatları

takvim.com.tr
03.12.2022 13:50 - Son Güncelleme: 03.12.2022 13:52
Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Uyarı geldi! Ona odaklanan para kaybeder! Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları?

İslam Memiş açıklamasında Borsa İstanbul'da bekledikleri kar satışlarının başladığını dile getirerek, Borsa bağlamında aşağı yönlü revizyon hareketleri düşüşlerin devam edeceği manasını taşımadığını söyledi. Yaptığı bildirimde dolar kurunun ekranlar 18.63, serbest pazarlarda 18.70-72 lira aralığında bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, Euro'nun ise serbest pazarlarda 19.54-60 lira aralığında bulunduğunu dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Uyarı geldi! Ona odaklanan para kaybeder! Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları?

Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak

Altının ons fiyatının 1783 dolar civarında bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, teknik olarak takip edilmesi rakamın 1780-1815 dolar aralığı olduğunu söyledi.


Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Uyarı geldi! Ona odaklanan para kaybeder! Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları?

"1815 dolar direnç civarını takip etmeye devam edeceğim." diyen İslam Memiş, gram altının 1073-1076 aralığında bulunduğunu söyleyerek, bütün zamanların rekorunun 1083 ile kırıldığını dile getirdi. Hem dolar hem ons altından destek alan gram altında yükselişlerin devam edeceğini kaydeden İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda 1100'lü rakamları konuşmaya başlayacağımızı da dile getirdi.

Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Uyarı geldi! Ona odaklanan para kaybeder! Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları?

Gümüş hakkında de mühim açıklamalar yapan İslam Memiş, gümüşün ons fiyatında da toparlanma bulunduğunu söyleyerek, 23 dolar düzeyi, 24 ve devamında 26 doları takip edeceğini ve kısa bir düzeltmeden sonra yine 24 ve 26 doları bekleyeceğini söyledi.

Gram altın önümüzdeki hafta işte tam bu kadar olacak! Uyarı geldi! Ona odaklanan para kaybeder! Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları?

210 gündür böylesi görülmedi... İşte altın fiyatlarını etkileyecek iki önemli gelişme

Altının ons fiyatı aralıksız 7 aydır kaybettirirken, kasım ayını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Piyasalar açısından bulunduğumuz hafta oldukça kritik… Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Bu iki gelişmenin de altın fiyatları üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

SON DAKİKA