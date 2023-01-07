Tarım Kredi 7-8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Aktüel kataloğu az evvel raflara düştü! 5 LT TMO Ayçiçek yağı 136 TL altında! 16 rulo tuvalet kağıdı, mercimek, şeker...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 7-8 Ocak 2023 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 8 Ocak tarihine kadar sürece indirimler şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Buna göre TMO Ayçiçek yağı 136 TL altına düştü. Sıvı yağın yanı sıra mercimek, şeker, yumurta, kaşar peyniri ve tuvalet kağıdı da ucuza satılmaya başlandı. 2023 yılının ilk indirimlerini duyuran Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu haftaki tüm indirimli ürünlerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Tarım Kredi 6 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ!