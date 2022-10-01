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Haberler Ekonomi 14 bin TL'ye çıkıyor! Promosyonlara 1 Ekim 2022 BOMBASI! SSK, Bağkur emeklilerine Fibabanka, Finansbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi...

14 bin TL'ye çıkıyor! Promosyonlara 1 Ekim 2022 BOMBASI! SSK, Bağkur emeklilerine Fibabanka, Finansbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi...

Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 8.000 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyonları yine bazı bankalarda 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Ekim ayında ödemelerin 14 - 15 bin TL bandında veya daha yüksek olması bekleniyor. İşte 2022 Ekim ayı promosyon kampanyaları!

takvim.com.tr
01.10.2022 13:15 - Son Güncelleme: 01.10.2022 13:15
14 bin TL’ye çıkıyor! Promosyonlara 1 Ekim 2022 BOMBASI! SSK, Bağkur emeklilerine Fibabanka, Finansbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi...

Bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar açıklandı. Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka promosyon listesi! Türkiye'de emekli vatandaşların belirli bir taahhüt vermeleri durumunda bankalarca ödenen promosyonlara 2022 zammı yapıldığı açıklandı. İşte banka banka ekim ayı promosyon ödeme miktarları!

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14 bin TL’ye çıkıyor! Promosyonlara 1 Ekim 2022 BOMBASI! SSK, Bağkur emeklilerine Fibabanka, Finansbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi...

Emekli ve memur Temmuz zammı sonrası banka promosyonları milyonların en çok merak ettiği konular arasında zirvedeki yerini koruyor. Eylül ayı emekli promosyon kampanyaları için bugün sona eriyor.

BANKA PROMOSYONU NASIL ARTIRILIR? | VİDEO

14 bin TL’ye çıkıyor! Promosyonlara 1 Ekim 2022 BOMBASI! SSK, Bağkur emeklilerine Fibabanka, Finansbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi...

EKİM AYI BANKA PROMOSYONU KAMPANYALARI NE OLACAK?

Bankaların Ekim ayında da emekli promosyon kampanyaları için yeni açıklama yapması bekleniyor. Ödemelerin 14 -15 bin TL'ye kadar çıkacağı iddia ediliyor.

14 bin TL’ye çıkıyor! Promosyonlara 1 Ekim 2022 BOMBASI! SSK, Bağkur emeklilerine Fibabanka, Finansbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi...

BANKA PROMOSYONLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Promosyonunu yenilemek isteyen kamu kurumları öncelikle komisyon oluşturuyor.

14 bin TL’ye çıkıyor! Promosyonlara 1 Ekim 2022 BOMBASI! SSK, Bağkur emeklilerine Fibabanka, Finansbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi...

2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre komisyon; kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden meydana geliyor. 3 kişilik komisyon, promosyonu, bankalardan teklif alarak belirliyor.

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