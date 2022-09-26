T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle... PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! 1.410 TL ödeme yapıyor!

Devlet birçok alanda maddi açıdan sıkıntı yaşayanlara yardım yapıyor. Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için devlet kış destek miktarlarını yükseltmeye devaM ediyor. Bu kapsamda 1150 liraya kadar olan doğalgaz desteğinin bu yıl devam edeceği açıklanmıştı. Bunun yanında 260 liraya kadar da elektrik desteği sağlanacak. Destek tutarlarının artırılması da gündemde yer alan konular arasında. Peki, kimler bu yarımlardan yararlanabilir, gelir şartı ne? İşte merak edilenler!