1997-1998-1999-2000-2002-2008 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş TABLOSU! Bu kişilerin EYT derdi yok! 45-48-52 yaşında emekli olabilirsiniz!

Milyonlarca çalışan yaşlılığında maaşını alarak rahat bir yaşam sürmeyi planladığı için sıklıkla emekli olacağı zamanı araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlarda mevcut tarihin daha erkene çekilmesini sağlıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. SGK'dan borçlanma yoluyla emeklilik tarihinizi 6 yıl erkene çekmeniz mümkün. Bunun için kadınlarda doğum erkeklerde ise askerlik borçlanması yapılması gerekiyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!