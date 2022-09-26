Bekar, evli, 1-2-3 çocuklu... %65 ZAM kıskaçta! Asgari ücret 7 bin 18 lira 11 kuruş olacak! 6 aylık enflasyonla Ocak 2023 BRÜT NET asgari ücreti hesapladık!

Asgari ücret ne kadar olacak 2023 yılı için merak edilen konuların başında geliyor. Asgari ücret toplantısı aralık ayı gibi düşünülürken asgari ücret zam tahminleri de yayınlanmaya başlandı. Ekonomistler yeni yıl için zam oranının ne kadar olacağına ilişkin tahminler açıklıyor. Enflasyon oranlarına ve zam pazarlıklarına bağlı olarak bir asgari ücret zam oranı belirlenecek. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yapılacak artış başka kimleri etkileyecek? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilenler!