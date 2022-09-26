Bekar, evli, 1-2-3 çocuklu... %65 ZAM kıskaçta! Asgari ücret 7 bin 18 lira 11 kuruş olacak! 6 aylık enflasyonla Ocak 2023 BRÜT NET asgari ücreti hesapladık!
2023 asgari ücret için geri sayım sürüyor. Yeni yıla az bir süre kala tüm çalışanlar yeni asgari ücret miktarı hakkında son gelişmeleri sıkı takibe almış durumda. Yeni asgari ücret için kollar sıvanırken, enflasyonun üzerinde artış sinyalleri gelmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplantı yapacak. Yeni ücret merakla beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun etkisini dikkate alarak yeni bir değerlendirme yapacağız" ifadelerine yer verdi. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yapılacak artış başka kimleri etkileyecek? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen soruların yanıtları!
26.09.2022 09:33 - Son Güncelleme: 26.09.2022 09:34
Asgari ücret ne kadar olacak 2023 yılı için merak edilen konuların başında geliyor. Asgari ücret toplantısı aralık ayı gibi düşünülürken asgari ücret zam tahminleri de yayınlanmaya başlandı. Ekonomistler yeni yıl için zam oranının ne kadar olacağına ilişkin tahminler açıklıyor. Enflasyon oranlarına ve zam pazarlıklarına bağlı olarak bir asgari ücret zam oranı belirlenecek. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yapılacak artış başka kimleri etkileyecek? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilenler!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık'ta toplanacak. Yeni ücret merakla beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "Enflasyonun etkisini dikkate alarak yeni bir değerlendirme yapacağız" açıklaması geldi.