TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar! Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme yapacak! ATM’den çekin!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, başvuruların e-Devlet üzerinden de devam ettiğini belirtti. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı? İşte, aile destek yardımı ödeme tarihi ve konuyla ilgili detaylar.