T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!
Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda gelen bir son dakika haberine göre temmuz ayı için ödemelerin hesaplara geçtiğini duyuruldu. Paraların bayramdan önce hesaplara geçtiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamasında paraların bayramdan önce hesaplarda olacağını söylemişti. Peki, destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Destek ödemeleri hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler...
Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda gelen bir son dakika haberine göre temmuz ayı için ödemelerin hesaplara geçtiğini duyuruldu. Paraların bayramdan önce hesaplara geçtiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamasında paraların bayramdan önce hesaplarda olacağını söylemişti. İşte konu hakkında merak edilenler...
HESAPLARA PARALAR YATIRILDI
Normal zamanlarda ayın 15'i ile 31'i arasında ödemeler yapılıyordu. Ancak bu ay bayram sebebiyle ödemeler erkene çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı. Yanık, hak sahiplerine 1.298 TL para ödemesi yapılacağını söylemişti. Bakan Yanık'ın açıklamasına göre ödemeler bayramdan önce ilgili kişilerin hesaplarına aktarıldı.
BAKAN YANIK DUYURMUŞTU
Bakan Yanık, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için öğrenimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon lira ücretinde yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerine yer vermişti.