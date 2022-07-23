T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!

BAKAN YANIK DUYURMUŞTU



Bakan Yanık, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için öğrenimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon lira ücretinde yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerine yer vermişti.