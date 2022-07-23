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Haberler Ekonomi T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!

T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda gelen bir son dakika haberine göre temmuz ayı için ödemelerin hesaplara geçtiğini duyuruldu. Paraların bayramdan önce hesaplara geçtiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamasında paraların bayramdan önce hesaplarda olacağını söylemişti. Peki, destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Destek ödemeleri hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
23.07.2022 17:54 - Son Güncelleme: 23.07.2022 17:54
T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda gelen bir son dakika haberine göre temmuz ayı için ödemelerin hesaplara geçtiğini duyuruldu. Paraların bayramdan önce hesaplara geçtiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamasında paraların bayramdan önce hesaplarda olacağını söylemişti. İşte konu hakkında merak edilenler...

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T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!

HESAPLARA PARALAR YATIRILDI


Normal zamanlarda ayın 15'i ile 31'i arasında ödemeler yapılıyordu. Ancak bu ay bayram sebebiyle ödemeler erkene çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı. Yanık, hak sahiplerine 1.298 TL para ödemesi yapılacağını söylemişti. Bakan Yanık'ın açıklamasına göre ödemeler bayramdan önce ilgili kişilerin hesaplarına aktarıldı.

T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!

BAKAN YANIK DUYURMUŞTU


Bakan Yanık, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için öğrenimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon lira ücretinde yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerine yer vermişti.

T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!

1.298 TL PARA YATIRILDI


2022 yılı ilk 6 aylık devre için %40-69 arası engeli bulunanlara aylık 865,75 TL ve %70 ve üstü engeli bulunanlara 1.298,63 TL ödeme yapılacağı vurgulandı.

T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar için paralar yattı! Hesaplarınızı kontrol edin! 1.298 TL paranızı hemen ATM’lerden çekin! İhtiyacı olanlara müjde!

Bunun yanı sıra yaşlılık ve engelli aylığına başvuru yapacak olanların hane halkında şahıs başına düşen gelirin, net asgari ücretin üçte birinden az olması gerektiği aktarıldı.

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