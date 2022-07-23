📢 BENZİN, LPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Akaryakıta büyük indirim geliyor. Brent petrolün varil fiyatında düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Beklenen müjdeli haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, 26 Temmuz Salı günü gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim gelmesi bekleniyor. Benzin litresine 1.20 TL, motorinin litresine 1.68 kuruşluk indirim yapılacak. Peki 23 Temmuz 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar?
SON DAKİKA:BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, ardından benzin grubunda 1 lira 20 kuruş, motorinde ise 1.68 TL indirim bekleniyor. Gelecek olan indirimler 26 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. LPG grubunda ise henüz indirim haberi gelmedi.
23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
ANADOLU YAKASI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,69 (Yapılan indirimler 21.49 TL'ye inecek)
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL (Yapılan indirimle 23.72 TL'ye inecek)
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL