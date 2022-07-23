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Haberler Ekonomi 📢 BENZİN, LPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...

📢 BENZİN, LPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Akaryakıta büyük indirim geliyor. Brent petrolün varil fiyatında düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Beklenen müjdeli haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, 26 Temmuz Salı günü gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim gelmesi bekleniyor. Benzin litresine 1.20 TL, motorinin litresine 1.68 kuruşluk indirim yapılacak. Peki 23 Temmuz 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar?

takvim.com.tr
23.07.2022 16:02 - Son Güncelleme: 23.07.2022 16:05
📢 BENZİN, LİPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...

Benzin ve motorine indirim geleceğini duyan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
📢 BENZİN, LİPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...

SON DAKİKA:BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, ardından benzin grubunda 1 lira 20 kuruş, motorinde ise 1.68 TL indirim bekleniyor. Gelecek olan indirimler 26 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. LPG grubunda ise henüz indirim haberi gelmedi.

📢 BENZİN, LİPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...

23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,69 (Yapılan indirimler 21.49 TL'ye inecek)


İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL (Yapılan indirimle 23.72 TL'ye inecek)


İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

📢 BENZİN, LİPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...

AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL (Yapılan indirimle 21.48 TL'ye inecek)


İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL (Yapılan indirimle 23,75 TL'ye inecek)


İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

📢 BENZİN, LİPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...

23 TEMMUZ 2022 ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL (Gelecek olan indirimle 21,60 TL'ye düşecek)


Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL (Gelecek olan indirimle 23,88 TL'ye düşecek)


Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

SON DAKİKA