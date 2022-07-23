📢 BENZİN, LPG ve MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM! Tarih verildi! ⛽ BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, EPGİS petrol fiyatları! 23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 1 LT benzin...

SON DAKİKA:BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, ardından benzin grubunda 1 lira 20 kuruş, motorinde ise 1.68 TL indirim bekleniyor. Gelecek olan indirimler 26 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. LPG grubunda ise henüz indirim haberi gelmedi.